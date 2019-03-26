台大、政大學生拒看中天 網讚：書沒白讀！

2019-03-26 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生在臉書發起拒看中天投票活動，目前有超過4000人投下支持票，另外，政大學生也傳出跟進，呼籲同學搶回電視遙控器。不少網友支持學生做法，也有人稱讚學生「看看這些孩子，台灣有救了！」「腦筋清楚，書沒白讀！」

有台大學生最近以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，在臉書社團「NTU台大學生交流板」發起投票活動，至今已超過4000人投支持票。另也傳出政大學生餐廳電視經常被一名校外人士硬轉到中天，學生同樣看不下去，上臉書呼籲同學們一起搶回遙控器反制。

針對兩校學生做法，網友一面倒聲援，有網友大讚「看看這些孩子，台灣有救了！」「造神台不看也好」，也有人感嘆「中天真的是24小時只有韓國瑜，沒其他新聞」、「早就應該了，整個新聞時段跟個人秀沒什麼兩樣！」

除了台大、政大，也有輔大學生留言「輔大學生也表示支持」，也有校友說，「因我畢業很久，只希望各大學都能跟進」、「學弟妹這樣才對」、「腦筋清楚，書沒白讀！」其他人則質疑NCC不作為，「如果連學生都清醒了，請問NCC你們的作為在哪裡？國安單位你們的作為又在哪裡？」

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