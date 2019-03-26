韓國瑜被爆擬建「高雄特區」 港媒轟他靠中共圓總統夢

2019-03-26 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港《成報》24日頭版砲轟高雄市長韓國瑜「出賣台灣」，而後在網路新聞中揭露他的「賣台第一步」，竟是要建立「高雄特區」，讓中國附和他「拚經濟」的幌子，靠著中國實現總統大夢。

根據《成報》報導，韓國瑜訪問中國以來，官方出動的接待模式高得很詭異，在訪問深圳時，竟然並非「巿長對巿長」會面，而是直接見到身兼廣東省委副書記、深圳市委書記的王偉中，有別於過去前高雄市長陳菊、台北市長柯文哲到上海，都只見到上海市長。

《成報》認為，韓國瑜言明當總統條件是「台灣安全、人民有錢」，其實他就想藉由中國官方的「保護傘」實現總統大夢，「即願當中共在台代理人」，在訪問中國時明確說出要討論設置「高雄特區」與深圳往來，且會把台灣年輕人「導引」到中國。

《成報》提到，韓國瑜此次出訪中國，香港、澳門行程均有與中聯辦主任會晤，在深圳還出現「密室之旅」，藏匿部分行程，「這種神秘兮兮做法亦符合大陸（中國）一貫黑箱作業國情」，韓國瑜不可能不明白行程中蘊藏的政治力，但卻全數接受，還對媒體用「無聊」二字輕輕放下。

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