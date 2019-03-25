跨越太平洋的愛！蔡英文：他在兩國總統面前求婚成功

2019-03-25 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文現正出訪太平洋友邦，透過鄭重宣布，2名共同在友邦替台灣在國際發揚光大的佳偶，今（25）日男方趁著女方隨總統出訪諾魯，在小英與諾魯總統面前向女友求婚成功，令現場來賓都感到驚喜。

總統蔡英文指出，今天下午與諾魯瓦卡（Baron Divavesi Waqa）總統一起前往視察台灣駐諾魯技術團，技術團長宜龍過去曾經在大洋州的吉里巴斯服務5年，在那邊結識了當時外交部外派在當地的美君，兩人交往後又分隔兩地，談起遠距離戀愛，去年，宜龍來到諾魯，而美君則回到外交部裡服務。

小英提到，這段跨越太平洋的愛情，在今天修成正果，男方假藉在現場協尋遺失物，讓女方出面認領，隨即在2位總統的面前，向女友求婚成功，蔡英文對此指出，「不論在地理上差距多遠，我們一定都會開花結果」，諾魯總統瓦卡也感謝他們的付出。

小英補充，台灣在世界各地的技術團，都是貨真價實的「台灣之光」！技術團把台灣最驕傲的農業、公衛等專業技術分享給友邦，實質提升來當地民眾的生活水平，絕對是台灣外交工作第一線的尖兵，如此辛苦的工作讓政府從2018年起提升2項福利：房屋補助費比照政府單位外放同仁，子女教育補助費也一樣。

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