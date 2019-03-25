劉炳偉病情不佳 劉美芳宣布退出立委初選

2019-03-25 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取國民黨提名新北市板橋東區立委的新北市議員劉美芳，今天晚間突然宣布退選。劉美芳表示，幾年前父親患癌症開刀後，最近身體狀況不理想，今早檢查報告出爐，確定癌細胞移轉至其他部位，她希望有更多時間陪伴父親接受治療。

劉家是板橋望族，三代投身政壇，長期經營地方基層，劉美芳的爺爺是首任板橋市長劉順天，父親是前台灣省議會議長劉炳偉，劉美芳已連任3屆新北市議員。

劉美芳表示，不管是在家庭或是政治的發展，劉炳偉都是她最重要的支柱，從政以來，許多政治上的事務都向劉炳偉請益，承蒙板橋鄉親長輩的厚愛，希望她為板橋在地爭得一席立委，未料，劉炳偉病情日益加重，為了不讓父親為選舉操心，更專注在自身病況治療，她決定退出此次國民黨板橋東區立委初選。

劉美芳並祝福黨內參與立委提名的同志，為國民黨在板橋東區拿下一席立委，為板橋爭取更多中央經費及建設，未來她會持續在議會為市政把關、堅守崗位。

板橋東區現任立委為民進黨羅致政，本屆國民黨派出前立委江惠貞競選失利，目前傳出江惠貞再戰意願不高，已有不分區立委柯志恩表態參選。

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