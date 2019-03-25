「撞臉」？ 基隆這兩名議員一直被誤認

2019-03-25 20:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕真有這麼像？基隆市兩名無黨籍新科議員林旻勳、童子瑋，身高、髮型相似，座位也安排在一起，上任百日以來一直被誤認，今天市議會臨時會林旻勳質詢，議會網路直播也把他的名字打成童子瑋，林旻勳笑說，至少他用臉書測試臉部辨識，沒有錯認。

今年2月底基隆市議會召開臨時會預備會，議長蔡旺璉在點名發言時，把市議員張之豪、林旻勳都叫成童子瑋，蔡旺璉說，林旻勳、童子瑋兩人都差不多高，髮型也一樣，要再加強認人功夫了。

「我好吃醋喔！」林旻勳說，原本以為只有蔡旺璉會認錯他們，想不到今天連議會總務組資訊室、人臉辨識系統都認錯，看來他和童子瑋真的是滿像的，好在臉書的臉部辨識沒有錯認他是童子瑋。

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