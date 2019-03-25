中國網友也不爽！韓國瑜行前叮嚀：「出國」要相親相愛

2019-03-25 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕已故政壇人物李敖與第2任妻子生下的兒子李戡，透過微博發文抨擊中國官方對到訪的高雄市長韓國瑜大加讓利，中國網友也不滿，痛罵韓國瑜離開台灣前竟然對媒體記者說「大家這一次『出國』一定要相親相愛喔」。

韓國瑜在立委補選戰時在台南替謝龍介站台，當時電視台記者在採訪時爆發推擠衝突，事後《中天》男主播被控性騷擾《東森》女記者，《ETtoday》報導，韓國瑜本月22日搭機前，對現場媒體與在場的《中天》主播王又正指出「大家這一次出國一定要相親相愛喔」。

李戡在微博貼文中指出，他先前就預告中國當局會對韓國瑜大加讓利，官方在2會期間讓台籍香港政協凌友詩上台演說，如今又讓韓國瑜踏入香港、澳門2地中聯辦，還會見2位特首，目的是「釋放台港澳地位一體的政治信號」，但這對台灣恐怕沒有什麼作用。

中國網友們對於韓國瑜的來訪感到不滿，在李戡貼文下方留言處痛批「韓國瑜說什麼出國就要相親相愛，真想當面請教他：您出的是哪門子國？說台獨比梅毒可怕，那麼獨台呢，抱著中華民國的牌位死死不放」、「那不是牌位，那是金庫密碼」、「中國就是花錢買時間」。

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李戡微博傳送門

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