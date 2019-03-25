國民黨全黨赤化？ 網友分析藍營「賣台」恐被中共控制

2019-03-25 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜以經貿交流為由，接連會面香港、澳門中聯辦及深圳市委常委統戰部部長，引起各界諸多爭議和想像，加上藍營15個地方首長日前共同連署聲明，要求推動「自由貿易經濟特區特別條例草案」。對此，一名網友在PTT上貼文質疑「國民黨是全黨赤化了嗎」，並分析這1、2個月來，藍營到底發生哪些事。

原PO文中提到3點，首先是國民黨總統候選人機制改變，可能會徵召韓國瑜；接著，韓國瑜破例會面中聯辦、統戰部官員；再來，泛藍大集合推動兩岸和平協議和自經區。

原PO提到，隨著習近平今年初透過告台灣同胞書，發布習五條，明指九二共識是「一國兩制」而非「一中各表」後，中國各方學者、軍方及官媒也不斷強調此立場。他指出，基本上任何明眼人都看得出來，中國正在加緊統一的腳步，「結果國民黨在幹嘛？舔共？難道沒有一個國民黨政治人物要站出來守護中華民國嗎？」

他認為，韓國瑜不是國民黨推出來的，是地方派系和中國推出來的，「如果國民黨黨機器能正常運轉，韓國瑜根本不可能出來選總統」，如果韓真的出來選總統，代表國民黨基本上已經「癱瘓」，完全被共產黨入侵控制，而背後都會是中共的媒體、白手套和金流，為了贏民進黨，國民黨把自己拆得七零八落，「這就是賣台啊！」

他進一步指出，和平協議和自經區除了代表實質統一，背後還隱藏更巨大的危機。美中貿易摩擦紛擾未決，如設自經區，中資可能借道將中國製造（MIC）產品「洗成MIT」，讓美中貿易衝突重點轉到台灣，「難道台灣想要變成中國的一部分去對抗美國嗎？」最後，他更呼籲台灣人「快醒醒」。

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