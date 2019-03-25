「維護中華民國聖戰」婦聯會：要跟黨產會抗爭到底

2019-03-25 19:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會上週二認定婦聯會387億元財產為不當黨產，民進黨立委李俊俋更呼籲收歸國有「一塊也不能少」；對此，婦聯會發聲明表示，將窮盡一切手段抗爭到底，婦聯會的抗爭，是為維護中華民國民主法治根基的聖戰。

婦聯會認為，根據分撥紀錄，婦聯會獲分配使用的是65億元，李俊俋信口編出969億元，明顯偏離事實。黨產會認定婦聯會99％以上財產為不當取得，需於30日內移轉國有，誇口此舉為「踏實的實地轉型為實質法治國」。

婦聯會指出，2年多來，黨產會任意推算婦聯會財產，不僅錯誤百出，難以自圓其說。以最核心「勞軍捐款」為例，除前已有多份政府公文說明並非稅捐外，黨產會107年9月21日調查報告中，竟自行「推算」婦聯會民國44年至78年間，收受金額高達240億。

婦聯會表示，但根據同一報告中，黨產會不斷引用的「74次分撥會議記錄」，婦聯會獲撥金額僅為65億，全數指定用於辦理興建軍宅、勞軍等事項。

婦聯會批評，黨產會罔顧事實在前，李俊俋續為編派在後，甚至將總額由子虛烏有的240億加碼至969億，「是信口雌黃、天方夜譚」！

婦聯會指出，有決心窮盡一切手段抗爭到底，婦聯會的抗爭，不僅僅是自身合法權益的保護，更是「為維護中華民國民主法治根基的聖戰」。

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