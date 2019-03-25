民進黨立委初選登記 南彰選區雷聲大雨點小

2019-03-25 18:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨立委初選今日領表登記，彰化縣4個選區已有3位現任立委黃秀芳（第二選區）、洪宗熠（第三選區）、陳素月（第四選區）派人領表，北彰第二選區有民進黨彰化黨部主委邱建富領表，挑戰現任意味濃厚，外傳縣議員許書維、前議員陳秋蓉也有意挑戰，但截至5點前卻未現身，似乎雷聲大雨點小。陳秋蓉表示，師出同門，絕不會參選；許書維說，為了國家尊嚴，還在考慮。

陳秋蓉去年角逐員林市長，以25190票小輸現任市長游振雄，不過挾著廣大民意與親民形象，有不少民眾支持她出來選立委，對此陳秋蓉表示，跟陳素月委員師出同門，因此不會出來參選，這是做人的道理，她也說，「上台看機會，下台看智慧」，現在當務之要就是做好基層服務工作，不管黨內推誰出來選，她都會盡力輔選。

許書維則認為，去年處理「五星寺」碧雲禪寺時感受國家主權與尊嚴被踐踏，加上韓國瑜踏入中聯辦，行徑等於賣台，及中共、統促黨、網軍製造假新聞等文攻武嚇不斷，都需要國家民代來監督，縣議員的力量是不夠的，因此萌生角逐立委的念頭，不過近日有許多黨內大老希望保持黨內團結，前來勸退，是否領表登記還在考慮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/