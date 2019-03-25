當台灣沒法律？律師批韓國瑜擅赴中聯辦 最重可關5年

2019-03-25 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前赴港訪「太上皇」中聯辦，引起港台兩地譁然。民進黨前發言人、律師黃帝穎今（25）發文提醒韓國瑜，兩岸人民關係條例規定，若地方政府機關未經陸委會授權，不得與大陸地區機關協商簽署協議，違者最重可判5年有期徒刑。

黃帝穎在臉書表示，韓國瑜對於未經合法報備前往香港中聯辦，宣稱是「交朋友」、「談生意」，但擅自跑去中聯辦談生意，恐涉嫌違反兩岸人民關係條例，依法最重可處5年以下徒刑，呼籲檢調及國安機關應徹查清楚。

「台灣不是沒有法律。」黃帝穎說，台灣官員違法和中國官方以任何形式協商簽署協議，或為公權力或政治議題之協議，依兩岸人民關係條例第79條之3規定，處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；其情節嚴重者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。

兩岸人民關係條例第5條之1中明文規定，臺灣地區各級地方政府機關（構），非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議。臺灣地區之公務人員、各級公職人員或各級地方民意代表機關，亦同。臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，除依本條例規定，經行政院大陸委員會或各該主管機關授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構）簽署涉及臺灣地區公權力或政治議題之協議。

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