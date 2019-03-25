韓國瑜不言 「一國兩制台灣方案」已然啟動

2019-03-25 17:22

（中央社記者朱建陵特稿）「不言」，有時是一種良好的狀態，例如「桃李不言，下自成蹊」，但高雄市長韓國瑜的「不言」則反是，其行動本身，已然落入「一國兩制台灣方案」的深井。

韓國瑜與香港、澳門中聯辦的接觸，在港、台都招來嚴厲批評。但在香港被媒體問及對「一國兩制台灣方案」的看法時，韓國瑜顧左右而言他，反問記者：「有沒有品嚐台灣水果？」

韓國瑜秉持他「政治零分、經濟一百分」的立場， 避談政治問題。面對台灣政界輿論的批評，他說出去賣 農產品是很辛苦的，反指綠營「酸言酸語」、「豬八戒賣不了人蔘果」。

「政治零分、經濟一百分」，是經濟不景氣下，對厭煩政治口水者一個十分具有欺騙性的口號。當我們往東南亞、東北亞促銷農產品時，確實可以無關政治；但當我們賣農產品給中國大陸，能躲得開政治嗎？

陸客、陸生要不要來台灣，被對岸視為政治籌碼。 台灣農產品要輸出中國大陸，北京願意接納，甚至當韓國瑜出任頭號業務員時，北京更願意大量買單，難道這是因為韓市長賣的水果更甜？這裡面難道不存在政治？

讓我們看看政治在哪裡。和中國駐香港中聯辦官員會面的談話內容，韓國瑜說，就是他個人的經歷、人生 的甘苦、香港和高雄的未來等。但香港中聯辦不是這麼說的。

香港中聯辦在會後發佈新聞稿說：中聯辦主任「王志民向韓國瑜介紹香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步」。這是中國國家主席習近平年初提出「一國兩制台灣方案」之後，作為港版一國兩制踐行者的香港中聯辦，向韓國瑜推銷一國兩制的好處。

韓國瑜走進中聯辦並聽取關於一國兩制的介紹，被認為是以行動認可一國兩制，這是一種「不言」的政治交換，就是「經濟一百分」背後的政治代價。

至於一國兩制，包含韓國瑜在內的多數台灣民意並不認可，但這樣的不認可，在「經濟一百分」的操作下，顯然仍不夠徹底。

我們可以看看香港大學19日公布的最新民調，55％的受訪者對一國兩制沒信心，其中，75％的18至29歲年輕人沒信心；30至49歲也有超過60％沒信心。

我們也可以聽聽韓國瑜走進中聯辦之後，香港反一國兩制者的聲音。香港眾志秘書長黃之鋒說：「觀乎香港經濟及社會失衡狀況，台灣人民更應慎重思考：當經濟和生活上依賴中國，政治及意識形態上將更難擺脫紅色權力。」

我們更可以看看2014年北京發表香港政策白皮書的說法。它說：「香港的高度自治不是完全自治，也不是分權，是中央授予的地方事務管理權」，「中央政府對香港擁有全面管治權」。

赴中聯辦引發爭議後，韓國瑜說，他帶著老婆、副市長、高雄市府團隊，旁邊還有10位高雄市議員的監督，如何能出賣高雄？其實，根據北京的算盤，一國兩制台灣方案的推展，已然在這樣的眾目睽睽下啟動。

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