被酸高雄滿月趴「場面冷清」 潘恆旭跨海嗆：左眼見鬼了

2019-03-25 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局23日晚間舉辦「旗津滿月趴」活動，邀請國內外知名DJ、專業舞者進行表演，就有網友貼出當晚現場影片，認為人潮稀稀疏疏，讓他直呼「超級冷場」，甚至有攤販抱怨人少生意差。對此，人在中國的觀光局長潘恆旭在臉書怒嗆「你的左眼見鬼了」，再度引發網友熱議。

臉書粉專「只是堵藍」貼出當天的活動影片，只見現場放著輕快的音樂，但現場參加的民眾似乎意興闌珊，有些人看起來像在「發呆」或微微晃動，僅少數拿著加油棒的民眾跟著節奏揮舞，場子看起來非常冷。

對此，人在中國跟著市長韓國瑜訪問的潘恆旭得知消息後，氣的在臉書反擊，怒嗆「#你的左眼見鬼了#才看到滿月趴冷清」，並貼出一堆活動照片佐證，但網友不領情，酸說「照片好像只有前面一坨人捏」、「根本轉移焦點，重點是50億商機呢」。

潘恆旭曾說旗津滿月趴能為高雄賺進50億商機，就有網友以首場2500人計算，相當於每人得花費200萬元才能達標，讓不少網友痛批，「潘局長又講幹話」，諷刺「原來大家挺有錢的」。

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