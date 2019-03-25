二二八可能受難名單累計815筆 全公開供查閱

2019-03-25 18:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕二二八事件紀念基金會今天下午公布第二波「二二八事件可能受難者名單」，迄已累計清查公布815筆名單，呼籲民眾上網查閱，若有先人、長輩或親戚出現在名冊裡，合法權利人可聯繫基金會、申請補償。盼藉此揭開塵封真相的工作，讓受難者獲得平反。

二二八事件紀念基金會邀集專家學者組成「二二八事件可能受難者清查小組」，主動清查檔案並整理成「二二八事件可能受難者名單」，繼去年12月25日公布第一波477筆名單後，今（25）公布第二波338筆名單。

二二八基金會董事長薛化元教授說，二二八事件由於時間久遠，許多子女不清楚長輩受難，小組根據警備司令部檔案資料，篩選掉已取得賠償、恢復名譽的名單後，陸續公布「可能受難者名單」，加上過往審查通過的受難者賠償名單，估計今年年底會有兩千名左右的可能受難者名單，

據悉從去年底公布名單以來，名單中後代向基金會提出申請的個案僅個位數，中研院近史所附研究員陳儀深說，主動清查公布名單，就是希望讓全台灣各地的民眾，若有先人、長輩或親戚出現在名冊裡，合法權利人可主動聯繫基金會、申請補償。陳儀深坦言，在網路上公布名單資訊傳達力道有限，正在思考如何讓更多人了解這樣的資訊。

二二八事件可能受難者清查小組成員林正慧說，小組從檔案彙編中的名冊、收集、確認、逐批公布，目前進行的都還是事件期間曾經遭到逮捕、羈押或處決的名單，透過主動調查，希望讓塵封在檔案裡的事實重見天日，讓受難者有機會獲得平反和補償，「這是應該有的正義」。

第一波名單中有一位「魏主默」當年35歲，名列在前台灣省警備總司令部及本部委任代核「二二八」事變案件人犯名冊中，被指控內患罪等罪行，後來因事實證據不夠撤銷原判裁定自新。魏主默的兒子魏瑞明看到父親出現在第一波名單中，才向基金會提出賠償申請。

魏瑞明今天出席記者會分享說，小學四年級時，父母親有天半夜把孩子們都叫醒，母親就帶著他們開始逃難，「我們跑什麼我也不曉得」。只知道後來白崇禧將軍號召各地人士自首，父親自首後就「很久很久沒看到他」。魏瑞明說，但父親從來不提當年發生的事，直到他長大成人，要出國留學之際還在道別時刻再問一次，卻被父親訓斥「小孩子有耳無嘴！怎麼教不聽！」

時隔多年，魏主默也早已離世，魏瑞明心中仍長年有這樣的疑惑，「我越老越覺得這是他變形的父愛」。魏瑞明透過這份名單得知了部分父親當年的處境，今天特別說感謝政府和二二八基金會，在社會反對轉型正義勢力仍這麼強的時候，還是毅然決然進行這些工作，「如果沒有你們的努力，父親沒有重見天日的這天」。

立法院於2017年12月26日三讀通過《二二八事件處理及賠償條例》部分條文修正案，將原於2017年5月23日截止的賠償金申請期限再度延長4年，自2018年1月19日起至2022年1月18日止。受難者或其家屬均可向二二八事件紀念基金會提出申請。

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