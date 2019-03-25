防範兩岸和平協議賣台 政院訂比修憲更高門檻

2019-03-25 16:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防範與中國擅自洽簽兩岸和平協議，行政院今日召開行政立法協調會報，由行政院副院長陳其邁與民進黨立委討論「兩岸人民關係條例」修正事宜，確定設立兩岸政治協商須經「國會雙審議」和「人民公投」的高門檻。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，本次修法主要落實總統蔡英文所提出「四個必須、三道防護網」，為台灣建立民主防護機制，兩岸之間所有政治協商，須經國會雙審議和人民公投的高門檻，草案預定本週四行政院院會通過。

Kolas Yotaka說明，兩岸如果要進行任何政治議題的協議，在協商前，行政院必須協商開始的90天前提出，向立法院提出「協議締結計畫」，以及對憲政和政治衝擊的影響評估，並向國會報告。

在政院報告完後，必須3分之2立委出席，3分之2立委同意，才可以與中國進行協商。在協商過程中，負責政治協議的主管機關，也必須在協議過程中，適時向立法院進行報告，或者立法院可要求政院進行報告。

Kolas Yotaka提及，若協商之後，有形成政治協議的草案，行政院也必須再把草案送至國會審議，也要再次向立法院報告協議過程，以及該草案對台灣憲政和政治的衝擊。

她強調，立法院必須要在審查之前，就協議草案和憲政衝擊進行聽證會，這些全部都有做完後，還必須由4分之3立委出席、4分之3立委同意，這個兩岸協商的政治協議版本才算定案。

Kolas Yotaka指出，之後政院要將此一版本，連同公民投票主文及理由書，交由中選會舉行全國性公投，送交給全國人民決定，且有效票必須達到投票權人數總額過半，「公投過了，政治協議才算過！」

「所有政治協議都必須交由台灣人民決定！」她表示，公投若有過，才能由相關機關簽署政治協議的範文，再交由總統公布施行。

Kolas Yotaka說明，所有政治協議都必須經此程序和公投，政治協議指的是「對憲政、政治有衝擊的」協議，當然也包含屬於政治協議的「兩岸服貿協議」，相關更詳細規定，未來會在施行細則制訂。

「服貿當然算政治協議！」Kolas Yotaka指出，兩岸的協議都帶有政治目的，對岸有意圖簽定的協議，背後恐怕都有政治動機，更有十分的敵意，這次修法所設門檻，是比修憲門檻還要高。

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