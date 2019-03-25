較勁！一個帶老婆、一個帶女兒 鍾佳濱和蘇震清搶首日登記

2019-03-25 16:14

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨區域立委黨內初選登記作業今天展開，尋求連任的立委鍾佳濱與蘇震清，分別在妻子及女兒陪同下，搶在第1天完成登記，較勁意味濃厚，黨內視第1選區立委初選為下屆屏東縣長的前哨戰，鍾、蘇兩人無不卯足全力爭取出線，競爭格外激烈。

屏東縣立委席次調整後，鍾佳濱與蘇震清為了盡早在重新劃分的第1選區站穩腳步，傾盡全力加深選民印象，假日有人潮的地方，都不難發現兩人與民眾互動身影，地方關心的高鐵及高雄延伸屏東案、自來水普及化，以及化製場所衍生的環保與產業衝突等議題，兩人無役不與，各自表述主張，爭取選民認同。

今天是民進黨區域立委黨內初選開放登記首日，鍾佳濱上午在妻子陪同下率先完成登記，搶得頭香，蘇震清隨後也在女兒陪同下到屏東縣黨部完成登記，各自展現貼心丈夫與慈愛父親的形象，兩人都希望是一場君子之爭，不吝給予對手祝福；29日是黨內登記最後期限，民調時間訂在4月22日至5月17日。

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