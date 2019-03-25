韓國瑜頻接觸中國政治機構 林于凱：國人有權知道談什麼

2019-03-25 13:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中過程、頻與中國政治機構機接觸，時代力量高市議員林于凱直言，韓國瑜跟中國政治機構談什麼，市民及國人有權知道！

林于凱也提出五點質疑，1、 陸委會變成事後備查單位？2、中聯辦就是中國在港操控「一國兩制」的政治組織、3、過去外國使節的慣例：不進中聯辦、4、記者採訪臨時被通知取消、5、韓國瑜說「拚經濟、不談政治」？

林于凱表示，韓市長的港中澳行程，從頭到尾只有國民黨議員知道，其他黨議員一無所悉，他從其他管道得知行程表，顯示至香港行程僅有農產品推介會、信和集團參訪，沒有中聯辦的參訪，陸委會也表示，高雄市政府提供的行程也沒有中聯辦，到底是什麼時機點安排至中聯辦？

韓國瑜入港後，就有記者傳出韓國瑜態度大變，先前承諾跟記者聊天的夜間時段被取消，今天確定會與國台辦主任劉結一在深圳會面後，還取消記者的住宿，安排記者去採訪其他行程，而與中國官方交流行程則變更為不公開。這一步步變化，先是突然變更行程、後又不開放採訪，韓國瑜到底在演哪一齣？

林于凱指出，無法接受畫經濟大餅，實質上配合中國「以商逼政、以經促統」統戰意圖，韓國瑜碩士時期研究中國統戰方法及策略，不可能不清楚中國在做，麼。把所有的意圖模糊化，騙大家說拚經濟不談政治，當被懷疑意圖時，又說只是交朋友。

他呼籲韓市長不要再打模糊仗，身為高雄市民，身為台灣人，都有權利知道你到中國談了什麼，不要再隱匿資訊，請準備好向高雄市議會及陸委會報告！

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