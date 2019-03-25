紀念228嘉義車站前追思 民團籲維護台灣人尊嚴

2019-03-25 13:02

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕「228事件」發生迄今已72年，國民政府軍隊在嘉義車站前接連三波處決16名菁英，包含陳澄波等4名和平使者於當年的今日遭槍決，嘉義市桃山人文館等民間團體3月發起「諸羅天光」系列活動，到嘉義車站前獻花追思，台灣圖博之友會秘書長梁郁萍今出席致詞表示，圖博（西藏）與中國簽訂和平協議卻不和平，屢遭中共政權暴力鎮壓等事件為鏡，呼籲台灣不要接受中國和平協定、要捍衛我國主權及自由。

桃山人文館長林瑞霞也說，228事件就是為爭取台灣人的人權、平等及自由，尤其國民政府視台灣人為二等公民，迄今國民黨還是具有這種心態，她說，228事件追思活動不只緬懷過去，重要的是求生存、向前邁進，從歷史中學會認識中國兩面手法且任意毀約，和平協議沒有和平。

今追思活動上午11點舉行，228受難者家屬陳武鎮、陳玉珠表示，要將歷史真相讓更多人知道，尤其是年輕的一代，至於他們會有何想法，相信他們自有決斷。

市議員蔡文旭、蔡榮豐、黃盈智及嘉義市小英之友會理事長黃淑英等人今出席緬懷追思，一一獻花跟受難者致敬，活動在合唱王明哲作詞曲的「台灣」歌聲中結束。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/