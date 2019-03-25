前中統局特務冒死蒐報中共機密 未來將可上網查閱

2019-03-25 13:01

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局前身中央調查統計局在民國38年政府撤退來台前，許多特務冒險犯難取得許多共產黨資料，如今保存在局裡特藏室，為數位化完整保存這些珍貴史料，今由局長呂文忠代表，與中央研究院近代史研究所（簡稱近史所）所長呂妙芬簽約，建立合作機制，部分資料未來也可直接在網路上觀看，讓各界能更深入了解、研究中國共產黨。

調查局特藏室蒐藏的中國史料，包括中共創黨、國共鬥爭、抗日、特務諜報活動、共黨叛亂等資料，其中較為特殊者包括毛澤東與蘇維埃主義馬格爾、恩格思、列寧、史達林4巨頭並列之共黨入黨誓詞版畫，毛澤東於民國29年對十八軍團內部機密指示，以及中共當時為吸取民間財源、擴充武力，不惜大面積種植鴉片，人民公社時期甚至集體製毒外銷世界等珍貴史料。

調查局特藏室豐富的史料，美、日、韓、法、德、加、捷、澳等國內外專家、學者均慕名前來參閱，美國在台協會前主席（AIT）卜瑞哲、歐巴馬總統中共研究首席顧問李侃如，早年即以研究生名義至調查局申請查閱，中研院士陳永發教授也在調查局特藏室鑽研多年，完成「中國共產革命70年」之鉅著。

近期中國勢力於全球迅速崛起，各國無不關注中國手法及動態，中共研究亦成為現今顯學。近史所與調查局長期研究中共發展史並關注其人事組織變革，吸引各國專家、駐台官員慕名前來取經，研究成果深受國際學界肯定，此次史料數位化合作計畫，預期成果將進一步促進相關學術研究之發展

呂文忠致詞表示，特藏室的史料凸顯同仁在工作上使命必達，不畏艱難的精神，對本局有特殊意義，他就任局長後，著手進行3萬多頁的數位化工作，明年預計編列1千萬預算，與近史所合作於5年內把所有約15萬頁資料完成數位化，一方面讓史料保存更完善，另一方面讓各界能以數位化方式取得，便於研究。

呂文忠說，中研院是我國最高學術單位，這次雙方學術合作，將對史料保存有非常大貢獻，同時象徵學術自由、追求真相、開創新的里程碑，調查局目前在數位化才剛起步，希望借重近史所的經驗，讓數位化推動工作能更順利。

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