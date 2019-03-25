香港修逃犯條例 邱垂正：我擬發旅遊警示

2019-03-25 12:37

〔記者黃佩君／台北報導〕陸委會副主委邱垂正接受專訪指出，香港修訂「逃犯條例」可把逃犯移交至未有與香港簽訂司法互助協議地區，其中包括中國，恐怕影響在港台人權益及安全，必要時考慮發出旅遊警示。邱垂正今受訪指出，目前港方具體條例還沒有呈現，陸委會會關注進程，旅遊示警是其中一個保護國人的辦法；而港方目前也未就修法來徵詢台灣意見，我方也表達我們的憂慮。

香港修訂「逃犯條例」可將逃犯移交至未有與香港簽訂司法互助協議的地區，包括中國及台灣，引發憂慮。邱垂正接受香港「明報」專訪，表示此恐損害在港的台灣人權益及安全，台灣將考慮向香港發旅遊警示，「跟國人同胞說明」來港旅遊或投資營商時的各方面風險。

邱垂正今赴經委會說明「兩岸經貿發展之機遇與風險」，對發出香港旅遊警告，他強調要保護國人在香港安全權益，要採取必要措施，「旅遊示警也只是其中一個辦法」，有很多保護國人的措施來確保權益。

他也說，旅遊示警是如果真的惡化到一定狀況，影響人身自由無法充分保障，陸委會就需要作很多資訊宣導，讓國人了解到風險。

而對何時將實施旅遊警告，邱垂正也說目前香港修法尚無階段性進展，具體條例也還沒有具體實現，陸委會會非常關注條例進程。他也表示，目前港府還沒有就修法來徵詢台灣方面的意見，陸委會也表達憂慮，將共同關注修法的進展。

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