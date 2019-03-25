青年教育儲蓄戶成效差 立委批明年別再辦

2019-03-25 12:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應總統蔡英文喊出的「18歲畢業先就業」，教育部從106年起推青年教育與就業儲蓄帳戶方案，但執行成效差，首年擬招5千人卻僅744人成功，去年將目標降至3千人仍僅791人成功媒合，今立法院質詢教育部，更有立委直言該筆預算「明年別編了！」

教育部今赴立法院報告「推動青年生涯輔導、促進公共參與及拓展國際視野相關政策規劃與執行」，立委關注青年就業領航計畫（即青年儲蓄帳戶方案），質疑相關施政成效。

教育部青年儲蓄帳戶方案，鼓勵高中職學生18歲畢業後先去職場體驗，除薪資外，政府每月再幫專案青年每月存1萬元，最長3年可存36萬元，可當作未來就學或創業資金，最初政府共列72億元預算推動，主要由教育部及勞動部補助。

立委黃國書說，該方案在當時看似解決學用落差，但如今需全面檢討，因該方案跨部會啟動，如為了首年5千個名額，勞動部累得半死找出5千個職缺，然而卻找了加油站、屠宰場、洗頭工等勞力密集、低技術工作，質問：「哪個高中生願意犧牲升學來參加方案？」

立委林奕華也點出，青年儲蓄帳戶成效慘淡，且執行2年仍未見起色，如第1年最後僅媒合成功741人、第2年也僅791人，直批該預算明年乾脆別再編了。

教育部技職司長楊玉惠表示，該案執行率未達預期成效，可能與家長、學生升學觀念未改有關；次長劉孟奇則說，將會針對該方案做徹底檢討，釐清未來需求，後續決定續辦或停辦。

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