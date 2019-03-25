韓國瑜密會中聯辦 他點出「國民黨麻煩大了」

2019-03-25 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳拚經濟，卻密會香港、澳門中聯辦，引發廣大爭議，國民黨卻不當一回事，對此，政治評論家「人渣文本」周偉航痛批，國民黨麻煩大了。

周偉航在其臉書粉絲專頁表示，70年前的今天，1949年3月25日，國民黨選出代表團準備與中共和談，4月15日國共和談，周恩來提出最終版「國內和平協定」，國民黨遲遲沒有接受，使得派出的和談代表團「全數叛變『投共』」，共軍乘勝追擊，「『中華民國』就一路逃來台灣」。

「70年後的今天，有國民黨人還記得這段歷史嗎？」周偉航說，國民黨應該沒人記得這麼久以前的事了，連兩蔣時代甚至近10幾20年的事應該也不在意了，國民黨眼中只有2020總統大選，「完全沒意識到以前國民黨犯過什麼錯」。

如今韓國瑜密會中聯辦，周偉航痛批，「看到韓國瑜嘻嘻哈哈，完全沒有意識到問題嚴重性的踏進香港『中聯辦』」，就可以看出，「國民黨的麻煩大了」。

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