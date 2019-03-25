王金平堅持參選到底 痛批國民黨徵召破壞體制

2019-03-25 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕有意參選下屆總統大位的前立法院長王金平今日抵澎，針對國民黨有意採取徵召方式選出總統候選人，王痛批破壞體制，至於被問到是否參選到底？王則引用弟子規「長者不仁、幼者不義」，隱喻長幼有序，表明堅持參選到底的決心。

王金平今日在無黨團結聯盟主席林炳坤、正副議長劉陳昭玲、陳雙全、前縣長王乾發等人陪同下，風塵僕僕抵澎，首站前往馬公大關口觀音寺，適逢觀音聖誕日，王呼籲台灣社會目前缺乏「利他」精神，應效法觀音普度眾生的胸懷。

針對國民黨中央有意以徵召方式，讓高雄市長韓國瑜出線代表選總統，王金平表示，徵召實在是非常的有令人質疑的地方，如果說大家依照既有的已經既定方式參選，大家都沒有話講，所以這個令人質疑地方還是很多；至於是否參選到底？王原本表示已講了很多次，隨後又補上「長者不仁、幼者不義」以明心志。

隨後王又前往澎澄飯店，與澎湖縣議員、鄉市代表、村里長等各界代表座談，暢談自己參選總統的心路歷程，王金平以往參選高澎區區域立委選舉，就與澎湖結緣，因此擁有一定基層實力，但值得觀察的是與王交好的林炳坤，也傳出重現江湖參選立委，近來頻頻出現似乎有跡可循，至於與韓國瑜交好的澎湖縣長賴峰偉則未現身，未來支持動態也值得持續觀察。

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