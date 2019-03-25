習近平「一國兩制台灣方案」 諾魯國會通過決議反對

2019-03-25 11:14

〔特派記者蘇永耀／諾魯報導〕蔡英文總統25日在諾魯國會發表演說後，國會也通過由立即無異議通過由諾魯總統瓦卡宣讀決議案，強調拒絕一中原則與一國兩制框架，承認台灣是主權獨立國家。

這也是在今年初中國領導人提出習5點並拋出所謂一國兩制台灣方案後，首度有外國友邦元首透過國會決議案的方式，表達反對一國兩制，挺台意味濃厚。

蔡總統演說後，諾魯國會隨後處理「歡迎蔡總統訪問諾魯共和國決議案」，諾魯國會議員19席，除1席議員因停權沒出席，其他國會議員全數出席，無異議通過這項決議案，由也具議員身分的瓦卡親自宣讀。

據指出，我大使館事前雖了解諾魯國會將有這份歡迎蔡總統的決議案，也曾參與內容的討論，但最後的文本仍是由諾魯方面自行敲定。

瓦卡表示，諾魯國會歡迎蔡總統於3月25日到諾魯進行國是訪問，國會支持與捍衛台灣的民主制度，尊重2300萬人的意願，拒絕一個中國政策與一國兩制架構，反對中國軍事恫嚇台灣，承認台灣是主權獨立國家的事實。

他並說，強化台灣與諾魯實質雙邊關係，支持台灣參與包括世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等各種國際組織。並且表達諾魯最誠摯祝賀中華民國（台灣）成功繁榮，以及兩國間溫暖關係與持續的合作。

總統中午參加國會議長布爾曼所舉辦的午宴，下午將參觀諾魯博物館、慰勉台中榮總骨科醫療義診團、參加台灣農畜教育中心開幕典禮。

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