總統府景觀圍籬風格 3個樣式待選定

2019-03-25 11:18

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府決定要在總統府後方的博愛路側，設立景觀圍籬，為兼顧安全、親民及美觀，文化部審議委員建議總統府要參考國外重要建築規劃，如英國白金漢宮的前庭欄竿樣式，並且加入圖像設計，比較具有美感。

根據總統府最新提交立法院的預算解凍報告，以及總統府「強化府後博愛路側安全防護設施」具體規劃報告指出，總統府已經預擬出3種樣式，都可符合審議委員的建議，這3種景觀圍籬樣式的示意圖，也隨著報告先行提供立委參考。

根據報告及附帶的示意圖顯示，白金漢宮前庭欄竿為視線可穿透的鐵製欄竿圍籬，黑色基調，頂端為金色；總統府規劃的景觀圍籬則均為黑色，模式則有平齊式、鋸齒式及圓弧式三種。

總統府報告中強調，此案的詳細樣式及材質規劃，待完成委託設計規劃招標，經設計評選，邀集文化部審議委員共同參與，並簽奉長官核定後即可定案。

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