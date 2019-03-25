民進黨立委初選領表 李俊俋首日登記搶頭香

2019-03-25 11:06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨立委初選開跑，今天起到29日領表登記，現任立委李俊俋，今上午10點到民進黨嘉市黨部領表並登記，成嘉市率先登記的候選人。

去年競選市議員失利的黃盈智今上午9點半，也託人代為領表、明天登記；市議員王美惠預計明天領表登記。

李俊俋今由服務處人員陪同到市黨部繳交立委候選人登記申請書，以及30萬元登記費、35萬元民調費用及10萬元保證金。

李俊俋表示，自己在立院的問政表現有信心、可供人民檢驗，尤其立委該注意的就是選區的福利，爭取中央經費建設嘉義，更重要的，是台灣正面對中國要用「一國兩制」框住台灣，是台灣面臨的困境跟壓力，立院需要優秀立委，而他是適合的人選，將爭取民眾支持。

面臨黨內可能有多人挑戰登記，李俊俋說樂表歡迎，希望大家將自己的理念、政策及過去表現攤開來檢驗。

黃盈智受訪說，目前沒公職身分，選民鼓勵轉換跑道，且自己是土生土長的嘉義人，將打一場不一樣的選戰，近日登記後，招牌也會陸續掛上。

王美惠受訪表示，決定參加初選除選民的鼓勵跟勸進，也是給自我的挑戰，且相信黨部的初選機制會公平、公正，會尊重初選機制；有多人參加初選，她尊重也認為應鼓勵，更能展現民進黨民主精神。

民進黨市議員兼市黨部主委黃大祐表示，領表登記期程為本週領表登記，交由中央黨部協調小組進行協調，協調不成將進行辯論會及全民調。

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