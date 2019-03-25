立院民進黨團：韓國瑜密會中聯辦替一國兩制背書 不符台主流民意

2019-03-25 11:00

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜接連密會香港、澳門中聯辦，掀起軒然大波；立法院民進黨團今召開記者會，強調台灣有8成民眾反對一國兩制，有9成人民認為台灣的未來是由2300萬人決定，韓未經報備核准，以經貿之旅名義從事的政治行動，已被確認為是替一國兩制背書，這點我們無法接受，韓無法代表台灣人民。

民進黨團幹事長管碧玲表示，韓原稱出訪是商貿性質，但完全不是，他在台灣人民毫無所悉的情況下，違背慣例，在行程中加入拜訪中聯辦，對此，香港成報以頭版全版報導，也引起香港立法會民主派人士關注，韓的行動被確認為是替一國兩制背書、見習的政治解讀，這與台灣主流民意不符，我們無法接受。

民進黨立委劉世芳指出，韓雖說自己「天不怕、地不怕」，但台灣有民主法治，有法也有天，法就是「兩岸人民關係條例」，天就是主流民意；有媒體報導，指過往高雄市長陳菊訪中，不也一樣；劉強調，陳菊於2009年為行銷世運，2013年為城市高峰會前往中國，行程均有報備且公開，秉持平等、尊嚴原則。

民進黨立委李麗芬說，現在香港流傳一句話，叫「西環治港」，雖然特首辦公室位於中環，但中聯辦則是在西環；香港回歸時，原應回歸香港基本法，讓港人自治，但事實卻非如此，從香港特首的選舉中可看出，中聯辦高度介入，這不是買水果、買菜的地方，而是政治操盤單位；韓不能代表多數台灣人民。

針對陸委會副主委邱垂正證實，韓國瑜今天下午4點半將會見國台辦主任劉結一，劉世芳強調，高雄市政府向陸委會提交的行程，並未提到韓要跟劉結一見面，台灣是主權獨立，有法律基礎的，依照兩岸人民關係條例，應秉持平等、對等、尊嚴等原則，任何會面都應讓大家知道，才不會有其他聯想。

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