登記黨內立委初選 蔡其昌：對手是國民黨，不是黨內同志

2019-03-25 10:44

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨黨內立委初選，25日至29日開放登記，立法院副院長蔡其昌搶頭香，今天上午9點即到台中市黨部登記參選，笑稱「我是用政績來選舉」，面對黨內台中市議員吳敏濟有意出來挑戰競選立委，蔡其昌說，「 我的對手是國民黨，不是黨內同志」，強調對自己有信心，也要替民進黨加油。

立法院副院長蔡其昌，今天上午9點到民進黨台中市黨部登記參選黨內初選立委，因同黨的台中市議員吳敏濟也有意參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、梧棲、清水）立委，蔡其昌面臨黨內同志挑戰。

蔡其昌今天登記結束後接受媒體詢問時表示，「我不是第一個登記嗎？」強調民主社會大家都可以登記，這個都很正常，重要的是人民的感受如何。

蔡其昌說，「對我來講，我的對手是國民黨，不是黨內同志，這幾年來我努力在中央替地方爭取很多經費建設，我的選區是比較偏鄉地方，這幾年我們積極的解決這麼多的問題，在中央協助國家推動重要的政策，我相信民眾都是有目共睹的，我常開玩笑說我是用政績來選舉，我對自己有信心，要替民進黨加油，希望不只是我，黨可以在年底選舉獲得勝利」。

吳敏濟今天表示，近日也會到黨部登記參選立委，因為台中市海線地區許多重大建設，例如國道三號聯結西濱快速公路等工程，市府於3年前即將案子送交通部，但地方立委卻未積極爭取，這次其參選市議員時，地方里長一直勸進，要他當選市議員後一定要選立委，積極爭取地方重大建設，所以將參與黨內立委初選，爭取出線的機會。

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