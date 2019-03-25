總統在諾魯國會演說：諾魯航空延飛台北助密切交流

2019-03-25 10:41

〔特派記者蘇永耀／諾魯報導〕蔡英文總統在諾魯時間25日上午前往諾魯國會演說，總統提到，未來台灣和諾魯可以增進貿易往來。加上諾魯航空延伸航點到台北，以及去年開始實施的互免簽證待遇，我們兩國人民將有更密切的交流。

總統說，數千年來，南島國家的先人乘著帆船，在太平洋各島嶼落地生根。然後在海洋的孕育下，接納了不同時期的移民。

總統表示，有些國家，經歷了殖民的統治，但最終都完成了民主化的工程，像是台灣跟諾魯。這也就是我將這次出訪的主軸訂為「海洋民主之旅」，因為，我們共享的民主價值和海洋思維，將會帶領我們一起走向世界。

總統指出，我們之間共享的情誼，也反映在雙邊合作關係上。從過去到現在，在我們共同努力下，台灣和諾魯在教育、農業、醫療等各個領域，創造出許多讓人難忘的合作成果。

總統說，現在，諾魯有一種特別培育的「台諾雞」，是兩國合作的心血結晶，能夠生產高品質的雞蛋，提供當地的孩子們更多營養，讓下一代更強壯、更健康。

總統還說，有幾位諾魯的孩子，因為接受台灣醫療團的治療，父母特別幫他們取名為「Taiwan」。

她強調，身為海洋國家，沒有一個國家可以免受氣候變遷的影響。面對這些共同的挑戰，我們必須強化區域的夥伴關係。 台灣和諾魯即將簽署的「海巡合作協定」，以及即將建置完成的諾魯醫院太陽能光電系統。 這些行動，都代表我們對於守護海洋、永續發展的信念。

藉這個機會，總統表示，也要謝謝諾魯國會和政府，大力支持台灣的國際參與，包括瓦卡總統提案的「支持臺灣有意義參與聯合國體系決議案」，以及國會本月通過的「友我決議案」。 不久之前，總統助理部長亞定代表出席的「密克羅尼西亞峰會」上，與會各國一致通過決議，支持台灣平等參與太平洋島國論壇年會。

總統強調，這些成果和支持，都讓我們更加堅定相信，台灣是太平洋地區的重要成員，台灣可以跟諾魯一起，為區域的繁榮發展帶來貢獻。 台灣跟諾魯共享對於永續發展的承諾，但是我們也要時刻提醒自己，沒有一個國家可以獨自完成這項任務。

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