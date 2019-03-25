獨家》強化防護 總統府後方將設162公尺長圍籬

2019-03-25 10:36

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府為強化維安，增加衛哨及安全人員反應時間，規劃在總統府後方的博愛路側增設景觀圍籬，引發各界關切，根據總統府最新報告，將在總統府後方增設長度達到162公尺的安全防護措施，也就是景觀圍籬，圍籬高度為2.5公尺。

此外，總統府規劃將府區現有7座車道的鐵捲門，高度由現行的1公尺，提高為1.8公尺，以降低衛哨執勤壓力與風險。

總統府曾遭男子持刀侵入，值勤憲兵阻擋成功但也因此受傷，朝野立委關切府安全維護問題。總統府也針對108年度部分預算遭到凍結的解凍報告已送交立法院，報告中提出總統府「強化府後博愛路側安全防護設施」具體規劃報告。

根據這項最新出爐的報告指出，總統府為考量整體安全，原規劃是要在全府區設置安全防護設施，但因考量總統府為國定古蹟，並考量民眾觀感後，決定只在總統府後方，阻絕能力較為薄弱的博愛路側，在矮牆與樹籬間增設長度為162公尺的安全防護措施，也就是景觀圍籬，並且將汰換7座車道口的鐵捲門。

在景觀圍籬的高度上，總統府在報告中以附帶示意圖的方式指出，考量總統府後方警衛縱深短淺，易遭有心人士突入，經參考文化部審議委員現地會勘意見後，圍籬規劃高度為2.5公尺，以確保府區安全。

至於車道口鐵捲門，現行高度為1公尺，總統府報告中表示，在汰換更新之後，高度將增為1.8公尺。

總統府報告中表示，此案的詳細樣式及材質規劃，待完成委託設計規劃招標，經設計評選，邀集文化部審議委員共同參與，並簽奉長官核定後即可定案。

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