2美艦航行台海 國防部：全程掌握

柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur）為伯克級神盾驅逐艦的一員，去年10月也曾行經台海。（資料照，取自USS Curtis Wilbur DDG 54臉書）

2019-03-25 10:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍方發布聲明指出，美國海軍柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur ）、美國海岸防衛隊巴索夫號緝私艦（USCGC Bertholf）在昨（24）日穿越台灣海峽，藉此體現美國「自由開放的印度、太平洋」承諾。國防部稍早也證實，這2艘美艦昨自我國西南海域向北航經台灣海峽。

國防部指出，美艦航經我國周邊海域期間，國軍依規定運用聯合情監偵全程掌握，確保區域穩定與海疆安全，期間並無異常情形，請國人放心。

根據公開資訊，這是美國軍艦今年第三度行經台灣海峽，也是自去年7月以來第六度。而前5次通過的時間點分別在去年7月、10月、11月、今年1月、2月，自去年10月至今，幾乎1到2個月就航經台海一次。

柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur）為伯克級神盾驅逐艦的一員，去年10月也曾行經台海；而巴索夫號緝私艦（USCGC Bertholf）則為美國海岸防衛隊的「傳奇級」4500噸巡防艦，其配有一門波佛斯57mm艦砲。

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