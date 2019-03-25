劇本已寫好？韓國瑜明訪廈門 台商籲辦「雙港論壇」

2019-03-25 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜赴香港、澳門，期間與港澳中聯辦密會，今天則會在深圳與中國國台辦主任劉結一見面，明天則將前往廈門。現傳出有台商早就提出建議，讓廈門與高雄設立「雙港論壇」，甚至有台商認為，高雄可隨著「一帶一路」框架下，和廈門連接起來共謀其利。

根據《中新網》報導，高雄市兩岸工作小組成員、廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩認為，廈門和高雄生活氣息相近，認為高雄可透過廈門進入中國經濟圈內，並說他在2月14日就曾對韓提出「雙港論壇」的想法。

吳家瑩認為，高雄和廈門若「海陸聯運」，高雄農產品可以行銷至「一帶一路」沿線國家和地區，由於貨運時間縮短，將是一大優勢。在廈門經營台灣水果的台商溫仁得也說，高雄可和廈門連接起來共謀其利。

針對韓國瑜此行密會香港、澳門中聯辦，引發各界抨擊，他今天下午也在深圳與國台辦主任劉結一會面。陸委會副主委邱垂正表示，雖無違法，但香港社會對中聯辦有很多很爭議的負評，他希望兩岸交流合乎對等尊嚴規範、同時注重社會觀感跟國際視聽。陸委會也已提醒高雄市政府，這些事情已引發香港社會極大的不滿跟抗議，應該要正視這種聲音。

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