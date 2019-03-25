蔡總統諾魯國會致詞 諾國挺台拒「一國兩制」

2019-03-25 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」在當地時間25日上午前往諾魯國會發表演說，強調兩國之間在各領域的合作，同時感謝諾府政府在國際上對台灣的聲援，諾魯國會也通過一項友台決議文，強調台灣是主權獨立國，應拒絕「一中」及「一國兩制」。

蔡英文總統抵達諾魯獲盛大歡迎，首先由諾國學生表演傳統迎賓讚頌舞，接著由諾魯小姐為蔡總統獻戴羽毛項鍊，在演奏兩國國歌後，蔡總統由瓦卡總統陪同檢閱警察儀隊；歡迎儀式結束後，贈勳典禮開始。首先宣讀勳章頌詞，隨後蔡總統為瓦卡總統佩掛「采玉大勳章」，以表彰他致力促進台諾兩國友好合作關係，維護雙邊邦誼之努力與貢獻。

隨後蔡總統前往諾魯國會發表演說，她表示，台諾之間在教育、農業、醫療等各個領域，有許多讓人難忘的合作成果，在教育部分，蔡總統特別即提諾魯國會副議長皮理斯，「他是我們教育部全球留台傑出外籍校友獎的得主」。

對於同身為海洋國家一員，蔡總統強調，沒有一個國家可以免受氣候變遷的影響，面對這些共同的挑戰，必須強化區域的夥伴關係，而兩國即將簽署的「海巡合作協定」，正可以代表彼此對於守護海洋、永續發展的信念。

蔡總統最後感謝諾魯國會和政府，在國際上為台發聲，包括瓦卡總統提案的「支持台灣有意義參與聯合國體系決議案」，以及在「密克羅尼西亞峰會」上，與會各國一致通過決議，支持台灣平等參與太平洋島國論壇年會

諾魯國會也通過的一項「友我決議案」，強調台灣是主權獨立國，應拒絕「一中」及「一國兩制」。

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