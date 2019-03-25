立委痛批酒醉「不是人」 應預防醉後不碰方向盤

2019-03-25 09:36

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕修法更重罰已是社會共識，多名立委紛紛提案修法，今天預計直接在立法院交通委員會完成初審。有立委認為，酒醉者已「不是人」，哪怕酒駕要槍斃，喝醉後什麼都忘了，酒駕重罰之餘，更應避免酒醉後不碰方向盤等預防措施。

立委蔣乃辛痛批，酒醉者已失去人性、更可謂「失去人腦、不是人」，哪怕酒駕要槍斃，喝醉後什麼都忘了，卻造成傷害他人的悲劇，他贊成重罰但應避免醉後不碰方向盤，酒精鎖有其必要，根據歐盟強制實施經驗，價格上並非奢侈品，美國也有顯著正面幫助。

立委沈智慧提案，修法應著重預防酒駕措施，酒測值超限即須加裝酒精鎖，學名是「酒精氣敏點火自鎖裝置」，且五年內有兩次以上酒駕紀錄者，車輛沒入。

她說，酒精鎖在美國、日本等多國已行之有年，甚至美國對於前科、累犯者，接獲通知三十天內未安裝即屬違法，要求政府應該率先帶頭做起，使用公務預算優先裝置於國道客運，也應有防弊裝置，例如加裝攝影機、上路後二次測試等。

立委蕭美琴表示，罰鍰提高留待協商討論，但應多管齊下，確保酒駕被遏止，酒精鎖在國外行之有年，有效降低再犯機率，部分人士認為成本高，但並非針對全數新車，而是針對曾犯酒駕罪責者，費用由駕駛人自行負擔，包含人臉辨識、無線裝置與管理等成本。

立委許毓仁表示，不少人拒絕酒測，寧願繳錢也不願留下刑事紀錄，顯然是立法的缺失，現行處罰9萬元罰鍰，但累犯者仍是相同額度，更逃避刑法判刑，他提案建議調高罰則，處以雙倍罰鍰，吊銷駕照且終身不得考領，保障用路人安全。

立委葉宜津提案，酒測值0.15以上，一律以刑法論處，目前0.25以下僅以行政罰，造成執法空窗，酒駕容忍度應為0，也可望讓酒駕執法可以競合。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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