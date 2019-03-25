國台辦挺韓國瑜稱一國兩制眼見為憑 只是堵藍：國台辦認證賣台？

2019-03-25 09:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中引發各界關切，中國國台辦官網「中國台灣網」則力挺韓國瑜，批評民進黨不願面對一國兩制的成功；臉書粉專只是堵藍強烈質疑國台辦的認證、是賣台保證？網友對此很有意見，但也提醒應先聽聽韓國瑜的說法。

韓國瑜訪問香港和澳門，陸續與香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應會面，引發國內議論。

媒體報導，中國國台辦旗下官網「中國台灣網」，刊出以「民進黨為何如此挑剔韓國瑜港澳行？不願面對一國兩制實踐的成功？」文章，指韓國瑜港澳之行成果顯著，採購合約超過34億元，毫無疑問是相當成功，但台灣一些綠營人士，還是本能地加以政治解讀，多有挑剔批評「抹黑抹紅」。

文章提及港澳回歸後的發展進步有目共睹，台灣不少人對港澳的一國兩制是有成見、偏見、甚至是惡意的，眼見為實，看了就知道。

網友對國台辦的發文很有意見，「看來韓國瑜已經取得掮客買辦的總代理權」、「 這趟的任務就通通攤開，擺明是被統戰成為特首候選人了！」、「國安局、軍情局、調查局要徹查，切勿包庇縱容、袒護、姑息養奸啊！」、「守護中華民國、反對一國兩制，來看看蔣經國一直以來的方針」，也有網友指出「韓國瑜還沒回應耶」。

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