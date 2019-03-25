創業成功率1％！陸委會：中國去年對台經濟統戰效果差

2019-03-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會發言人邱垂正指出，目前初估中國2018年祭出的經濟統戰，效果對台灣而言成效不彰，且台灣年輕人在中國創業的成功率為1%；台灣智庫也表明，中國生產成本不斷上升，再加上中美貿易戰，對台灣打出的優惠不足以阻止台商回流。

根據《美國之音》報導，台灣陸委會副主委邱垂正表明，中國對台經濟統戰的目標，其實是對方想替自己的經濟發展注入活水，但對台灣而言，以2018年初估的被統戰情形，在經濟與產業方面，中國造成的統戰影響不甚明顯，與民主台灣相比，獨裁中國的經濟發展有明顯差距。

邱垂正呼籲台灣年輕人前往中國創業，必須具備風險意識，因為成功率約莫僅有百分之一，99%失敗的案例都是遭遇困難。

台灣經濟研究院宏觀經濟預測中心副主任邱達生認為，中國打出的惠台31條政策配上中美貿易戰的負面影響，誘惑力不但不足，且面對中國勞力成本增加，各項法規愈趨緊縮，對台商而言不是好現象。

台北中華經濟研究所研究員吳惠林提到，台商回流尤以科技產業最為明顯，他們已經意識到在中國無法繼續生存，因此紛紛回歸到台灣科技園區找尋土利發展，中國方面的經濟法規、政經因素，都容易讓台商產生不信任感。

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