國台辦力挺韓國瑜：綠營不願面對港澳一國兩制的成功

2019-03-24 23:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國瑜近日私會港澳中聯辦，引發港台社會批評浪潮；不過國台辦今天力挺韓國瑜，肯定韓國瑜港澳行相當成功，但台灣「一些綠營人士本能地加以政治解讀」，不願面對「港澳二十年來一國兩制實踐的成功」。

韓國瑜現正訪問中國，但近日無預警先後私會香港中聯辦主任王志文和澳門中聯辦主任傅自應，引發港台社會撻伐，遭批「出賣台灣」、「中共代理人」、「特首見習之旅」等。

中國國台辦今天進一步力挺韓國瑜，國台辦旗下網站「中國台灣網」今晚刊出「民進黨為何如此挑剔韓國瑜港澳行？不願面對一國兩制實踐的成功？」一文，指出韓國瑜港澳行採購備忘錄超過34億元新台幣，毫無疑問相當成功，但台灣「一些綠營人士本能地加以政治解讀」，不願面對香港回歸22年、澳門回歸20年來「一國兩制實踐的成功」。

文章指稱，港澳回歸後的發展進步是「有目共睹的」，但台灣不少人對港澳一國兩制有「陳見、偏見、甚至是惡意的」。

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