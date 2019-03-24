蔡詩萍公開信批韓國瑜 「自我港澳化」失言又危險

2019-03-24 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕HitFM台北之音聯播網台長蔡詩萍今（24）日於臉書發文，表達對高雄市長韓國瑜施政的想法，痛批韓國瑜過分「輕飄飄」、訪問中國時「自我港澳化」超級失言。

蔡詩萍在臉書寫下「給韓國瑜市長的一封公開信：韓市長須謹記：抹紅不足懼，『自我港澳化』才危險！」，批評韓國瑜會晤港澳特首時，脫口而出的「我也可以選澳門特首」不只是一句簡單的玩笑話，而是「超級失言」。

蔡詩萍稱港澳特首的選舉是典型的「鳥籠選舉」，參選人被限定資格，絕大多數的港澳民眾沒有投票權，也無法對參選人表達意見。他表示，韓國瑜身為一個「被一人一票普選出來」的市長，不應該「矮化」自己的普選身分，「迎合」對方的體制。

蔡詩萍認為，韓國瑜不可能不知道港澳特首的選舉流程，更不會不明白近幾年港澳在「一國兩制」下公民權益的變化。在這些前提之下，韓國瑜竟然隨口說出「我也可以選澳門特首」，蔡詩萍怒批：「這不是很令人驚詫！很令人氣餒嗎？」

蔡詩萍痛批韓國瑜「輕飄飄」，認為韓國瑜是把複雜的事物，簡化為幾句順口溜。這在打選戰時非常方便且好用，但執政後，任何公共政策皆涉及正反面議論、執行面對策及預算編配等種種問題，「這就不是幾句口號，既能應付得了」。

蔡詩萍說，韓國瑜若不改掉「輕飄飄」的行事風格，不分場合隨意開口後再解釋只是玩笑，「我擔心，上行下效，整個市府的風格便跟著隨意起舞了！」

他呼籲韓國瑜，「拚經濟的同時，千萬別忘了親口承諾過的：「政治零分，經濟一百分」！這是承諾，也是政治智慧的考驗！」

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