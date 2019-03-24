YouTuber初體驗 蔡英文：開頻道不是想當網紅

2019-03-24 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日到南太平洋「海洋民主之旅」鞏固外交，近期積極宣傳個人官方LINE帳號、Instagram的小英，最近又重啟個人YouTube頻道。今天小英頻道發布「小英做什麼」第一集！首集邀來2位知名YouTuber，蔡英文也首次道出重開頻道的原因，並訪問這兩位「前輩」如何經營頻道。

目前人在諾魯的蔡英文拚外交之際，同時也在YouTube頻道上發布新影片，首集「小英做什麼」邀來YouTuber「魚乾」、「志祺七七」。蔡英文在影片中表示，她之所以會重新經營YouTube頻道是因為傳統的溝通模式效率太低，「我要是人民的話，我會覺得很無聊，而且很不容易聽得懂」。所以蔡英文想要藉由現在最多人會接觸到的平台來和民眾溝通，並向現在的YouTuber知名前輩學習，用這樣可以貼近大家的的新方式傳遞政府想傳達的資訊。

「魚乾」、「志祺七七」在片中就提到，其實面對批評本身心理或多或少都會難過，端看自己心裡怎麼去調適，蔡英文對此就表示，她在面對批評指教時，就當作是個「科學研究」，思考別人的意見與自己的想法是否有資訊上的落差，這也是她開頻道的原因，「多元的聲音要聽，不然做決策的時候會有偏差...或許對方表達方式較強烈，但仔細想想，對方切入的面向說不定是自己沒注意到的」。

蔡英文表示，之後會在頻道上都會更新每日工事，還有她這次出訪南太平洋的vlog，透過影片也能讓大家更了解總統的日常。影片中蔡英文還請教了許多問題，互動逗趣可愛，片中還可以看到毛小孩們搶鏡的可愛身影呢！

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