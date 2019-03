出訪諾魯心繫台灣 蔡英文：總統府百年特展今開幕

蔡總統於臉書提醒大家今天是總統府建築百年特展開幕日。(圖擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁)

2019-03-24 16:53

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文目前正在南太平洋邦交國拚外交,她表示現在已經抵達諾魯。出訪同時依然不忘台灣事務的她,於臉書提醒大家今天是總統府建築百年特展開幕日,邀請大家共襄盛舉,一起以包容、理解與尊重的態度面對下一個百年。

蔡英文總統今日(24日)下午1點於個人Facebook粉絲專頁發文,表示自己已經抵達諾魯。她也提到,今天同時是總統府建築百年特展的開幕日,邀請大家一起到總統府看展。

蔡英文表示,過去總統府是威權統治的象徵,但台灣民主化後,她很希望可以跟人民親近一點,讓這個建築成為「人民的總統府」。蔡總統希望大家在看展的同時,能回顧台灣是如何走到今天的,並且「更珍惜我們共同的民主成就」、「用更多的包容、理解與尊重,面對台灣的下一個一百年」。

總統府百年建築特展「府100 TELL ME WHAT YOU SEE?」開放時間為平日上午9點至中午12點,假日開放時間請見總統府公告。

