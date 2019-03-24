若過度依賴中國 鄭麗君：潛規則將進入形成自我審查

2019-03-24 15:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第四屆「台灣歷史小說獎」頒獎典禮今日於二二八國家紀念館舉行，文化部長鄭麗君致詞表示，台灣做為亞洲最民主自由開放的國家，面對中國交流，不需要過度依賴一個市場，若過度依賴市場可能讓潛規則進入形成自我審查，將造成民主倒退。

鄭麗君表示，很高興能再次出席台灣歷史小說獎，代表文化部向基金會表達感謝，連續4年舉行台灣歷史小說獎，鼓勵創作者將歷史素材轉化為文學作品，豐富文學創作本身，拉近與歷史的距離。

鄭麗君指出，拉近歷史的距離是非常重要情形，她始終認台灣人與過去有著最遙遠的距離，因為過去有戒嚴統治，站在自己的家鄉，卻對過去十分不了解，好像是故鄉的異鄉人。

鄭麗君提及，歷史不只是史實堆砌，更是一種思維的方法，重建歷史對文化部而言是重要工作，有許多政策希望重建歷史，也不只是歷史研究，而是希望台灣人真正擁有過去，擁有了解過去、探望過去的主體性視野。

鄭麗君談及，過去被一元化被教化歷史，民主化後可以自由去了解、探問、反省歷史，重建歷史是要讓歷史重新回到生活，與當代社會產生連結，進一步讓文化成為DNA，成為養分及滋潤的基礎，看見這幾年她許多歷史小說不斷推出，很感動我們正在擁有過去。

鄭麗君表示，她擔任文化部長相近3年，看見許多創作者立基於民主台灣的自由包容精神，透過電影、文學等作品訴說台灣的故事，已經引領相當共鳴和潮流。

鄭麗君認為，台灣已經形塑一種有著有別於中港日韓的潮流，感受到台灣做為亞洲最民主自由開放的國家，正在展現軟實力和文化力，政府把政策準備好，就是要讓文化力壯大，發展台灣的故事產業。

鄭麗君表示，台灣擁有百分之百創作自由，只要勇敢做自己，台灣文化一定可以國際化，世界會需要台灣文化，所以面對中國，不怕與中國交流，也希望中國人民如真如實認識台灣文化。

「我們不要在被控制下來交流！」她強調，中國會貼標籤，無論你什麼立場，中國想貼標籤就貼標籤，目的在造成心理效應，不願意台灣有文化風格，造成潛規則自我審查效應。

她提醒，從中國頒布31條和打壓台灣藝人為例，台灣更要確立腳步，不需要過度依賴一個市場，若過度依賴市場可能讓潛規進入，若內化成為自我審查，將會造成民主的倒退。

鄭麗君說，外媒盛讚今年的台北國際書展，台灣出版界是言論自由和思想的堡壘，要感謝創作者努力創作，政府會做為後盾積極保護創作自由，也期待文化軟實力讓台灣與世界價值站在一起。

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