獲贈籤詩 王金平：全力衝刺，贏得勝選

2019-03-24 14:37

〔記者林國賢／雲林報導〕前立法院長王金平今天上午前往雲林縣斗六市朝龍宮參拜祈福，有民眾贈「人間冷暖平為貴，世事滄滄難得滿」籤詩給他，他說，贈詩人未解釋內容，也會繼續向前衝，贏得勝選。

王金平中午12點多抵達朝龍宮，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人陪同參拜，他祈求國泰民安、風調雨順。

對於籤詩內容，王金平表示，世事沒有完滿，但必須以和諧為重，就像他寫的春聯「人和則生、家和則望、國和則興」，和才能讓國家、家庭圓滿順利，人和了身體都調和、社會關係也調和，圓滿達成目標。

至於對於「平為貴」的看法，王金平表示，籤詩內容由各人去解讀，但人間有冷有暖，能夠和諧和平的話，就是最珍貴的，所以大家往這個方向去做，這一首詩他會當作一個努力的依據，希望最後贏得勝選。

針對國民黨總統初選是否合理公平，王金平則反問在場媒體覺得合理嗎？他說該表達都已經表達，他還是會依自己步驟打贏這場選戰。

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