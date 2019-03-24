高市勞工局長定案！王秋冬南漂跨刀助韓「顧勞工」

2019-03-24 13:06

〔記者黃建華／高雄報導〕延宕許久的高市勞工局長人選終於定案！由前台中市民政局長王秋冬出任，成為繼教育局長吳榕峯後，第二位前台中市長「胡志強團隊」的核心成員南漂高雄助韓；盼能借重王在台中推動多元政務獲獎的經驗，為高雄勞工謀福利。而王秋冬則期許自己能協助韓市長的「人進來、發大財」過程中，扮演「顧勞工」、促進勞資和諧的關鍵角色。

新任勞工局長王秋冬學經歷完整，擁有東海大學政治學博士學位，曾當選台中市第14、15、16屆議員，後由市長胡志強延攬擔任民政處長與改制後民政局長。

勞工局長王秋冬談到來高雄初心，他認為韓市長處事認真積極，處處為黎民百姓著想，上任不到三個月，已讓高雄成為華人圈領導人與城市治理焦點，各項農漁產品外銷推廣與招商引資大有斬獲。因緣際會下能「南漂」共襄盛舉，期待將台中經驗轉化，替高雄勞工顧權益、拚福利，高雄鄉親及勞工夥伴請拭目以待。

王秋冬表示，高雄是工業大城，就業勞工人口133萬，位居全國第二，勞工服務中心一年服務案件近65000件，勞資爭議案件一年也逾4000件，未來將導入KPI關鍵績效指標概念，就勞資不同角色及需求，分別量身客製各項宣導及服務措施，盼能有效提升和諧的勞資關係，讓「勞工有生計、老闆有生意」。

王秋冬將於上任後啟動百工拜訪計畫，除拜訪各黨派議員請益外，亦規劃拜訪高市各級工會與重要勞工領袖人士，並傾聽在地基層勞工心聲，希望在最短期間內推展符合民心的勞政業務，盼各界不吝指教。

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