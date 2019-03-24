韓國瑜去中聯辦 他「神比喻」籲重視事件嚴重性

2019-03-24 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日訪港澳，接連拜訪兩地中聯辦。插畫家nagee以「去妓院談生意」形容，質問談生意為什麼要去摩鐵？賣農產品為什麼會去「中聯辦」？並寫出6點解釋中聯辦的功能，呼籲大眾「趕快跟身邊的人強力宣傳這件事的嚴重性」否則「損失的是台灣的自由。」

nagee將網友提供的比喻畫成插圖，表示常在社會新聞中常看到在摩鐵捉姦在床的人，都說自己只是來談生意，談公事。大家心裡總會笑，當我傻子嗎？談生意為什麼要去摩鐵？反問韓國瑜賣農產品為什麼會去「中聯辦」？

他解釋，中聯辦幫中國共產黨在香港做的事，就跟國民黨在台灣一模一樣，包括操作投票幽靈人口、投注資源給親中派拉攏選民、直接經營選民、操控輿論、製造假民主團體，分化民主的政黨及控制特首等。

nagee強調，香港前議員羅冠聰、香港眾志秘書長黃之鋒非常焦急地爆料韓國瑜進中聯辦訪問，讓他第一次感受到，香港還關心民主的人那麼焦急。太陽花的時候沒有，反國教沒有、佔中也沒有，「這次他們真的急著警告台灣。」

nagee說，一個由89萬民意背書選出來的市長，效忠的對象不是自己的選民就算了，居然效忠敵對國家的遙控子機關，呼籲大家再不意識到這件事情的嚴重性，損失的是台灣的自由，還有香港的自由（因為他們連作給台灣當樣板的價值都沒了）。

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