批吳敦義的心態讓民眾看不下去 王金平：國民黨真正的傷

2019-03-23 22:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨將以「徵召領表」方式，為高雄市長韓國透入初選解套，前立法院長王金平對黨主席吳敦義難掩怨氣，今晚受訪時批評吳敦義，只有要他幫忙的時候，才來拜託他，「這個心態已經讓民眾看不下去了，這才是國民黨真正的傷啊！」

王金平今晚參加國揚集團創辦人侯西峰嫁女兒的喜宴，媒體問他，國民黨主席吳敦義是否曾與他溝通過黨內總統初選的事情？王金平強調，吳敦義都未找他商量過初選，「他只有要我幫忙的時候，來拜託我，其他事情從來沒有一句話跟我商量」。

媒體詢問他是否心有怨氣？王金平解釋說：「我沒有怨氣，我才不會那麼傻，這樣就怨！」

王金平進一步說，這不只是快點定案、誰出來參選的問題，「如今這個心態已經讓民眾看不下去了，這才是國民黨真正的傷啊！」

對於國民黨初選方式，王金平下午在高雄受訪時也抱怨說：「不曉得黨中央一直在變，朝夕在變，究竟到底是怎麼樣？對我來講，我是繼續勇往直前，參選到底。」

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