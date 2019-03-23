韓國瑜密會中聯辦 綠委：向北京述職不敢公開透明？

2019-03-23 20:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜在香港與中聯辦密室會談2小時，立委賴瑞隆抨擊韓國瑜與中共在香港的前進指揮所黑箱會談，恐使台灣淪為第二個香港。

賴瑞隆質疑，2小時的黑箱密會內容到底為何？韓國瑜有義務解釋為何排除媒體？甚至連國民黨議員都不得其門而入。到底談了什麼？況且，中聯辦就是北京在香港的前進指揮所，是否因為此拜會，就是要向北京述職，所以才不敢公開透明？

賴瑞隆痛批，中聯辦是100%是政治性的機構，如果韓國瑜只是要賣水果、賣農產，應該是要找特區政府、找工商業界，為什麼反而是跑到政治爭議性這麼高的中聯辦去黑箱密會？韓國瑜到底是賣水果、賣農產還是賣主權、賣國家？根本是假「拚經濟」之名、行「拚政治」之實。

賴瑞隆強調，中聯辦近年高調介入香港選舉，就是「一國兩制」承諾破產的元兇。韓國瑜拜會中聯辦，難道是交換、分享配合北京介入民主選舉的經驗嗎？

賴瑞隆進一步指出，在中聯辦的指使下，香港的政治與言論自由，也逐漸被北京沒收，香港人民選出的立法會議員，可以被各種荒謬的理由取消資格，甚至連候選人也必須經過資格審查，不認同「一個中國」就不能參選。此外，香港理工大學的學生，只是因為在校內民主牆主張港獨，就被退學、停學。可見香港的政治與言論自由已經被中共消滅了。

賴瑞隆重申，韓國瑜有義務向高雄市民報告，到底在中聯辦和王志民裡面談了什麼？特別是，王志民是否真有向韓國瑜介紹、推銷「一國兩制」？韓國瑜有義務面對台灣民意的質疑與擔憂，而非以「拚經濟」、「交朋友」等模糊不清的說詞，企圖讓中聯辦密會含混過關。

最後，賴瑞隆警告，韓國瑜接著將拜會澳門中聯辦的主任傅自應，更盛傳也會與國台辦主任劉結一會面，如果繼續採用黑箱密會的方式，那麼再多的「拚經濟」也都不能掩蓋「拚政治」的事實。

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