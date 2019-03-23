民進黨總統初選協調延長1週 最快4/17確定人選

2019-03-23 19:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選22日截止登記，五人協調小組今天召開第一次2020大選提名策略小組會議，民進黨秘書長羅文嘉晚間召開記者會轉述協調小組會議結論，配合總統出訪約一周時間，協調時間延長一周，也就是最晚4月17日或18日會產出民進黨總統候選人。

民進黨總統初選登記22日下午截止，民進黨中常會也聘總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘出任2020大選提名策略小組顧問，偕同原小組成員民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦成立五人小組參與總統初選協調。今天除了鄭文燦之外，其他成員都出席會議。

羅文嘉表示，截至結束登記日期，有兩位登記參選民進黨總統候選人，分別是蔡英文總統和前行政院長賴清德。

協調小組今天第一次開會，結論包括民進黨做為台灣本土民主政黨，守護台灣民主的同時，也要堅定守護民主機制，接下來協調小組會按照機制來完成後續協調作業。

此外，因為蔡英文總統因公出訪約一周時間，沒辦法直接進行協調，希望可以在不影響雙方權益下，徵求2位參選人同意，讓協調可以實質運作，考慮在整個流程不變壯望下，將民進黨正式公告提名時間，展延「最長一周」。但這是協調小組的需求，仍要經過中執會同意。

羅文嘉說，這次也希望透過民進黨的重要選舉，達到兩個目標：第一、希望民進黨能在明年大選獲勝，希望全黨上下，在初選過程中，為了追求勝利而努力。

第二、希望初選過程中，可以讓大家看到民進黨成熟、文明的精神，也希望支持者用辦喜事的心情，看待民進黨內有這樣的機會，過程中讓人民認識民進黨。

被問到協調小組的草案是否有得到賴清德同意？羅文嘉說，黨主席卓榮泰之前有問過賴清德，賴說尊重黨部共同意見，但是草案還是要經過中執會。

至於協調時間延長，最後甚至可能要進行辯論和民調，羅文嘉說，原訂4月17日要公布民進黨總統候選人，最晚4月24日，通過確認總統候選人，在場協調小組成員都同意延長最長一周的時間。

羅文嘉說，公辦政見會延長也會影響實質民調時間，民調會避開周六、周日，協調日期最晚到4月12日，政見發表會時間預計會在4月13日、14日之間進行，預計一至兩場電視政見發表，看協調狀況而定；4月15、16、17日進行民調，4月17日晚上可以知道結果。由於這次民調的有效樣本需要3000份，如果17日晚上才做完，就會在18日開封，結果也會經過中執會通過。

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