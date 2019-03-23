民進黨派菊、蘇勸退賴清德？ 陳其邁：協調也是初選一部分

2019-03-23 18:29

〔記者周湘芸／新北報導〕外界質疑，民進黨日前增聘「2020大選提名策略小組」，包括府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌及民進黨立院黨團總召柯建銘，是為了「勸退」前行政院院長賴清德角逐2020總統，行政院副院長陳其邁今天（23日）出席活動時說，黨有一定機制解決爭議，協調也是初選的一部分，黨內優秀的政治領袖有足夠智慧解決問題。

民進黨總統黨內初選登記昨天截止，確定由蔡英文總統與賴清德對決。陳其邁今天受訪被問到賴清德參選，是否讓蔡英文有憂慮的感覺？陳其邁笑說，對於解讀人家的表情不是很內行，尤其是看女生的表情，看不出與其他人有什麼不一樣。

對於近日傳出民進黨擬派出陳菊和蘇貞昌勸退賴清德，陳其邁則說，民進黨在過去幾次選舉，包括總統、市長與立委選舉，黨有一定機制處理一些爭議，協調也是初選的一部分，希望事情有所轉圜，大家可以團結合作。

而外傳獨派分裂不願支持蔡英文，陳其邁也說，不知這種說法從何而來，社會進步價值團體，或是在台灣主權看法等不同政治立場，支持蔡英文的也非常多，總統大選不到一年時間，行政院也抱著只剩最後一口氣的心情，拚命把政績做出來。

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