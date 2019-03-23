「氣魄站出來」！力挺韓國瑜選總統 基隆油漆行老闆掛布條

2019-03-23 20:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市培德路一家油漆工程行，在門口掛上「力挺世界級領導人選總統，韓國瑜，氣魄站出來」布條，引起注目，老闆陳金龍說，韓國瑜上任後，敢拚敢衝，拚生拚死的魄力讓他相當佩服，希望韓國瑜出來選總統，再拚一次台灣奇蹟。

陳金龍在他店門口掛上兩幅布條，橫幅寫著「偉大高雄市民們：請奉獻韓市長、將帥8年，讓台灣再次向世界證明台灣好奇蹟，感恩」，直幅布條則寫著「力挺世界級領導人選總統，韓國瑜，氣魄站出來，辛苦了，炎黃子孫們不分你我要合，陳金龍敬上」。路過民眾紛紛投以好奇眼光。

「為何不挺韓國瑜？」陳金龍說，選前韓國瑜說過如果貪汙就關到死，這句話讓他非常有感，十分佩服，讓大家感受到他的魄力，以及展現清廉執政的決心，如果台灣貪汙歪風能改，就會進步。「以前蔣經國總統為台灣做了多少事，現在有人紀念他嗎？前法務部長、宜蘭縣長陳定南的清廉，現在民進黨做得到嗎？」

「我無黨無派，只是挺會做事的人。」陳金龍說，韓國瑜上任後，拚生拚死的魄力讓他相當佩服，有哪一個市長像他這樣敢拚敢衝，希望韓國瑜能出來選總統，選上後帶頭解決經濟、毒品等問題，這是為了下一代著想。

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