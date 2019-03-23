韓國瑜密訪中聯辦 高市議會藍綠互槓

2019-03-23 17:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜港澳行，拜會中共在港最高機構的中聯辦，高雄市議會民進黨團提醒韓國瑜勿淪為「一國兩制」在台灣的代言人；國民黨團則強調韓國瑜拚經濟、找訂單，不容汙衊抹黑成魔鬼的交易。

高雄市議會民進黨團指出，韓國瑜推銷高雄農漁產品，增加農漁訂單，黨團肯定高市府全力拚經濟，但台灣國家安全、主權立場不容絲毫退讓犧牲。

針對韓國瑜無預警進入中聯辦，密訪該辦主任王志民，高市議會民進黨團痛批，韓國瑜上任不到4個月，就急著前往中共在港最高機構中聯辦「輸誠」、「表忠」，韓不只已成「一國兩制在台代言人」，更是「台灣直轄市長向北京述職第一人」，無視自己「政治零分」、「公開透明」等承諾

民進黨團說，韓國瑜若聽不見國人疑慮，執意要以肆無忌憚態度，面對接下來的訪中行程，甚至可能繼續在未報備下，與中共更高層涉台機關人士見面，民進黨團要求韓國瑜應懸崖勒馬、並立即將與中聯辦會談內容說清楚、講明白。

另方面，高雄市議會國民黨團則強調，韓國瑜率團訪港拚經濟，和香港中聯辦主任王志民餐敘，卻被人批評是魔鬼的交易，隨韓市長一起參訪的高雄市議會國民黨團10位議員，共同譴責綠營蓄意放話抹黑。

10名國民黨籍議員質疑「難道民進黨害怕高雄發大財？」，他們絕不會畏懼惡意的酸言酸語，更不會害怕被扣帽子，而停止努力拚經濟。

高雄市議會國民黨團總召曽俊傑則說，黨籍議員隨行市長前往星馬及中國，都是以行銷高雄，及為高雄農、漁產品找通路訂單，請綠營不要唱衰所有人的努力。

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