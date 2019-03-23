做賊喊抓賊！ 歐陽娜娜被舉報台獨 中官媒竟怪民進黨

2019-03-23 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕歐陽娜娜因國民黨發言人、老爸歐陽龍過往發言被起底，遭貼標籤而被舉報「台獨」，讓她趕緊大動作表態「我是中國人」，歐陽龍也表態支持「一個中國」，但中國網友仍不買帳，昨還被點名公開參加邪教活動。而中國官媒《環球時報》又發揮「都是別人的錯」精神，認為都是民進黨讓兩岸關係變差，才會發生藝人被舉報「台獨」的事件。

針對近日歐陽娜娜風波，中國官媒《環球時報》23日撰文指出，台灣問題複雜敏感，中國民眾在表達情緒時，更需要多一份理性客觀。由於台獨對中國來說屬於零容忍，因此要儘量避免在沒有充分瞭解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上台獨的帽子。

《環球時報》宣稱，台灣有人經常故意在網路上抹黑一些並無台獨言行的藝人，讓不瞭解情況的台灣民眾對中國產生負面觀感，覺得中國文攻武嚇、強權打壓、政治逼迫之類，升級兩岸對抗，挑撥民眾情感，因此呼籲中國網友看到此類消息，應加以理性甄別。

《環球時報》並把台灣藝人被舉報台獨的過錯都推給民進黨政府，稱總統蔡英文上任後，用盡軟硬手段阻礙兩岸交流，升級兩岸對抗，對兩岸民眾或多或少產生了一些影響，還說難怪歐陽龍會感慨，「兩岸關係不好動輒得咎，以前有的諒解、體諒跟包容和諧，從民進黨上台後就沒有了。」

《環球時報》還稱，台灣藝人林心如、宋芸樺捲入「台獨」等事件，「雖然綠營都在賣力炒作，但由於中國處理較為理性客觀，最終平穩落地」。

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